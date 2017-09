Le repaire des Hells Angels confisqué par le tribunal

Dans une décision rendue, lundi, la juge Carol Cohen de la Cour supérieure a déterminé que le 1575 de la rue Wellington Sud à Sherbrooke de même que les terrains adjacents sont des biens infractionnels.

Le procureur général du Québec en devient donc le seul et unique propriétaire.

« En somme, il a été prouvé par la poursuite sur une balance des probabilités que l'immeuble dans son ensemble a été utilisé pendant la guerre des gangs, soit du 1er juillet 1994 au 11 juillet 2002, lors de la perpétration de l'acte criminel (...) soit un complot pour meurtre au profit ou sous la direction d'un gang et donc, un acte de gangstérisme », conclut la juge Cohen dans la décision dont La Tribune a obtenu copie.

La requête pour l'émission d'une ordonnance de confiscation du bunker des Hells Angels de Sherbrooke a été entendue en avril dernier au palais de justice de Montréal.

La poursuite demandait que le repaire aux toits rouges, qui faisait l'objet d'une ordonnance de blocage depuis l'opération SharQc de 2009 et qui est inoccupé depuis ce moment, soit confisqué définitivement au profit de l'État. Demande qui a été accueillie par le tribunal.

Me Brigitte Bishop et Me Josée Veilleux représentaient le ministère public dans cette requête en confiscation.