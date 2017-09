Tragédie de Lac-Mégantic : jurés bilingues recherchés

L'acte d'accusation direct qui a été lu aux candidats jurés stipule : « Entre le 4 juillet 2013 et le 6 juillet 2013, à Farnham, à Nantes et à Lac-Mégantic et ailleurs au Québec ont, par négligence criminelle, causé la mort de 47 personnes, soit par les omissions ou en raison des actions posées lors de la supervision, l'exploitation, l'opération ou la sécurisation du train de pétrole numéro 2 (train block oil L) ».

L'objectif de cette première étape de sélection est de déterminer si les candidats jurés sont bilingues étant donné que le procès se déroulera en français et en anglais. « Nous ne demandons pas un bilinguisme parfait, mais nous voulons des personnes capables de fonctionner adéquatement dans les deux langues officielles (...) Vous devrez être en mesure de comprendre les témoignages rendus, les questions ou objection des avocats, les décisions du tribunal et de faire valoir votre opinion lors des délibérations », a précisé le juge Dumas à tous les candidats jurés avant qu'ils ne défilent un par un devant lui.

Le juge doit aussi déterminer des demandes d'exemption.

Un document avec le nom de toutes les personnes impliquées, qui devraient être appelées à témoigner ainsi que les victimes a été remis aux candidats jurés.

Certains membres de famille de victime et des amis proches sont venus justifier leur exemption devant le juge Dumas.

Me Thomas Walsh et Me Charles Shearson défendent Thomas Harding, Me Gaétan Bourassa assure la défense de Jean Demaître alors que Me Guy Poupart et Me Sarah-Nicole Tricoche sont les avocats de Richard Labrie.

Me Véronique Beauchamp, Me Sacha Blais, Me Jasmine Guillaume et Me Marie-Ève Phaneuf représentent le ministère public.

Le procès devrait durer jusqu'en décembre.