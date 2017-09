Poker illégal: deux organisateurs devant le tribunal

Christopher Lodge et John Bean ont été accusés d'avoir tenu une maison de jeu et de s'être trouvés dans une maison de jeu à Richmond.

La perquisition dans un bar de la rue Principale à Richmond avait eu lieu le 27 février dernier.

Les deux hommes âgés de 35 ans et 54 ans ont été arrêtés, puis libérés à la suite de l'opération policière.

Une douzaine de policiers se sont rendus sur place pour mettre fin aux activités illégales d'une maison de jeu, reconnue pour organiser des soirées de poker hebdomadaires.

Une trentaine de personnes provenant de Richmond et des municipalités environnantes y participaient.

Les avocats de la défense Me Christian Raymond et Me Jessyca Duval de l'aide juridique ont reporté le dossier au 2 novembre prochain.