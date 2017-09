Introduction à la mine Jeffrey: deux individus condamnés à des travaux communautaires

Les deux individus ont reconnu, mardi au palais de justice de Sherbrooke, s'être introduits alors dans le complexe de la mine Jeffrey à Asbestos en décembre 2016 ainsi que de possession d'outils de cambriolage.

Bien connus des milieux policiers, Brousseau-Roux et Godin-Therrien avaient été captés par les caméras de surveillance installées au moulin 6 du boulevard Industriel à Asbestos.

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Sources s'étaient rendus rapidement sur les lieux et avaient surpris les deux individus en flagrant délit.

Dominic Brousseau-Roux et Pierre Godin-Therrien avaient eu le temps de faire un trou dans la clôture pour s'introduire sur les terrains de la mine Jeffrey.

Ils ont causé des dommages évalués à environ 2000 $. Ils n'avaient pas eu le temps d'y commettre de vol.

« Nous ne sommes pas en mesure de les relier à d'autres vols commis à cet endroit. C'est cependant en raison de vols que des caméras de surveillance avaient été installées », a mentionné la procureure aux poursuites criminelles, Me Émilie Baril-Côté.

La poursuite et les avocats de la défense, Me Alexandre Tardif et Me Christian Raymond, ont présenté des suggestions communes dans les dossiers des deux accusés.

Dominic Brousseau-Roux a été condamné à une probation de deux ans au cours de laquelle il devra effectuer 200 heures de travaux communautaires.

Pierre Godin-Therrien, qui a reconnu sa culpabilité dans une affaire de menaces datant de septembre 2016, devra quant à lui effectuer 160 heures de travaux communautaires.

Ce dernier possédait moins d'antécédents judiciaires que son comparse.

« La suggestion commune est très clémente, mais elle n'est pas déraisonnable », a souligné le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec qui a imposé la peine.

Dans le cadre de leur probation, ils ne pourront se trouver sur le site de mine Jeffrey.