Pour un vol qualifié: quatre individus cités à leur procès

Ces individus auraient trempé dans une affaire de vol qualifié à Sherbrooke en février 2017.

Ils étaient de retour devant le tribunal, vendredi au palais de justice de Sherbrooke. Les quatre accusés ont renoncé à leur enquête préliminaire avant d'être cités à procès par la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec.

Miguel Gagnon est aussi accusé dans cette affaire, mais de façon individuelle.

Ibrahim Monkokole, Lucas Ollive, Folly Bienvenu Amassou-Gagnon et Michaël Laplante sont accusés de vol qualifié en utilisant une arme à feu, qui comporte une peine minimum de quatre ans de prison, voies de fait causant des lésions, voies de fait simple et complot dans cette affaire où la jalousie et une dette d'argent seraient à l'origine.

Leur dossier reviendra devant le tribunal le 16 octobre prochain.

Guet-apens

Les cinq individus sont accusés d'avoir tendu un guet-apens à un autre homme le 13 février dernier dans le stationnement d'un commerce de la rue Comtois.

La victime s'est présentée au rendez-vous convenu, mais il était attendu. Les accusés l'auraient battu à coups de pied, avec un objet contondant, l'auraient aussi menacé avec un objet qui aurait l'allure d'une arme avant de lui voler son porte-feuille, sa montre et son cellulaire.

Me Jean-Marc Bénard, Me Patrick Fréchette, Me Alexandre Tardif, Me Mélissa Gilbert ainsi que Me Mireille Leblanc défendent les accusés. C'est Me Isabelle Dorion qui représente le ministère public.