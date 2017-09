Extorsion: 18 mois de prison pour Christopher Ouellet

Le multirécidiviste vient d'être condamné à 18 mois de prison dans cette affaire d'extorsion commise en mars 2017 à Richmond.

La détention provisoire a été retranchée de la peine.

La juge Claire Desgens de la Cour du Québec avait déterminé que Ouellet avait commis ces gestes criminels auprès d'une connaissance avec qui il avait été détenu dans l'objectif de réclamer une dette de 500 $.

Elle l'a reconnu coupable de « l'avoir induit par des menaces à vous remettre divers objets lui appartenant. »

Ouellet a rencontré le plaignant dans un dépanneur de la rue Craig à Richmond. Il l'a alors forcé à lui remettre ses cigarettes, un montant d'argent et son cellulaire.

L'objet a servi de monnaie d'échange afin que la victime se rende au guichet automatique retirer un autre montant d'argent.

« Il m'apparaît évident que vous avez utilisé l'agressivité envers le plaignant (...) Il m'apparaît aussi clair vu les circonstances que ce n'est certainement pas de façon volontaire ni de gaité de coeur que le plaignant vous a remis ses cigarettes qu'il venait d'acheter ou qu'il a vidé ses poches en vous remettant l'argent qu'il venait d'aller sortir au guichet si vous ne l'aviez pas exigé », a déterminé la juge Desgens.

La juge Desgens a souligné qu'elle n'avait « sûrement pas tous les détails de cette affaire » et qu'il « serait dangereux » de le déclarer coupable uniquement sur la foi du témoignage du plaignant.

La juge Desgens a acquitté Ouellet du vol qualifié, mais l'a condamné sur celui de l'extorsion.

« Je suis convaincue hors de tout doute raisonnable que vous avez certainement voulu le paiement de cette dette par une attitude qui constitue en droit des menaces ou des insinuations que vous pouviez utiliser la violence ou par une forme d'intimidation perçue comme telle par le témoin, et que c'est pour cette raison par crainte, non par choix, qu'il s'est laissé soutirer ses objets personnels », conclut la juge Claire Desgens de la Cour du Québec.

L'avocat de la défense Me Michel Dussault pourrait porter la décision en appel. C'est Me Isabelle Dorion qui représentait le ministère public dans cette affaire.

Longue feuille de route

Christopher Ouellet possède une longue feuille de route en matière criminelle.

En 2010, il avait été condamné à 54 mois de prison après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations d'incendie criminel et d'intimidation sur un policier, de complot et production de cannabis, tentative de vol de même que conduite dangereuse et délit de fuite.

Ouellet avait été impliqué dans une affaire avec un agent de la Sûreté du Québec de Richmond en 2005. À ce moment, il avait allumé un incendie à partir de bombes artisanales dans la maison en construction du policier.

Ouellet a aussi reconnu sa culpabilité à une accusation de complot et de production de cannabis. Il contrôlait une production de cannabis à Danville à partir de sa cellule du Centre de détention. Les policiers avaient saisi 650 plants de cannabis. La perquisition avait été réalisée en octobre 2009.