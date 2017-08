Michée Roy porte en appel le verdict de culpabilité

La mère du petit Kylen, qui est décédé en juin 2015 à la suite des gestes commis par son père Michée Roy, se dit blessée par certains propos tenus devant le tribunal lors des observations sur la peine.

Michée Roy était de retour devant la juge Claire Desgens de la Cour du Québec, mercredi, afin de subir les observations sur la peine où un chef d'unité au Centre de détention de Sherbrooke a témoigné relativement à une conversation entre Michée Roy et la mère de l'enfant à la suite du décès en juin 2015.

La mère de l'enfant souhaite donner le revers de la médaille aux propos rapportés étant donné qu'elle était l'interlocutrice de Michée Roy lors de cette conservation.

« Ne rien dire sur ces propos serait accepter, permettre et laisser croire que j'aurais pu, de quelque façon que ce soit, accepter de « me débarrasser du corps de mon fils « et d'avoir été obligée par Michée à harceler son avocat et même à faire brûler le corps de mon fils, ce qui n'est aucunement le cas », explique la mère de la victime dans une lettre qu'elle a fait parvenir à La Tribune et que nous publions dans la section Opinions.

Elle soutient que la conversation portait sur les arrangements funéraires à la suite du décès de l'enfant qui venait de survenir.

« Au départ, je ne voulais pas faire brûler son corps et cela en lien à mes croyances alors que Michée lui y tenait. Effectivement, il m'a dit à quelques reprises qu'il voulait faire brûler le corps de Kylen. Comme je n'étais pas seule lors de ce coup de fil, une personne présente dans la chambre d'hôpital de mon fils a alors mentionné qu'un arbre pouvait naître des cendres! Cela m'a fait changer d'idée et j'ai accepté l'incinération », explique la mère de l'enfant.

Elle soutient que Michée Roy pleurera « toute sa vie » la perte de son fils.

« J'ai été blessée grandement par les propos à la cour qui ont été relatés au public d'une façon des plus inhumaines que je ne puisse le supporter et je prends à mon tour le droit de la liberté d'expression puisque cela est d'intérêt public et que le public a le droit d'être informé de la vérité et non pas de simples propos qui sont des plus cruels et pour lesquels je ne pouvais faire autrement que de rétablir les véritables faits », estime la mère de l'enfant.

Cette dernière soutient être sans mot pour expliquer comment elle vit ses moments difficiles depuis les événements survenus le 1er janvier 2015, puis la perte de son fils six mois plus tard.

« Je ne voulais pas aller devant le tribunal étaler ma vie privée. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. J'aurais aimé que les expertises médicales soient poussées plus loin, mais le dossier est tel qu'il est », mentionne la mère de Kylen Roy.