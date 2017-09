Shelley Stevens retrouvée sans vie

(Asbestos) Le corps d'une femme a été retrouvé à Asbestos, jeudi en fin de journée, et selon la description fournie, il s'agirait de Shelley Stevens, la dame portée disparue depuis lundi.

« Le corps n'a pas encore été identifié formellement, mais avec la description fournie, il s'agit fort probablement de Shelley Stevens », mentionne Aurélie Guindon, de la Sûreté du Québec.

Le corps a été retrouvé dans le secteur où les recherches étaient menées depuis lundi, soit aux alentours de la piste cyclable longeant la route 255 à Asbestos. C'est grâce à un drone que cet endroit plus isolé et difficilement accessible autrement a pu être survolé, rapporte la SQ.

« Avec le drone, on a trois possibilités : voir en temps réel, prendre des photos ou prendre des vidéos. Avec l'hélicoptère, il y avait des endroits où on ne pouvait pas descendre bas et le vent généré par les pales faisait en sorte que la végétation se collait parfois au sol », explique Aurélie Guindon.

Des plongeurs avaient aussi fouillé certains points d'eau dont la mine Jeffrey, jeudi.

Une autopsie sera effectuée pour déterminer la cause du décès, mais à première vue, le corps ne montrait aucune marque de violence.

Après quatre jours de recherches ayant nécessité plusieurs policiers, bénévoles, pompiers et plongeurs, les effectifs ont été démobilisés à la suite de la découverte du corps.

À l'annonce de la nouvelle, plusieurs personnes ont transmis leurs sympathies aux proches par l'entremise des réseaux sociaux.

« On perd une bonne bénévole à l'hôpital. Une dame appréciée de tous. Repose en paix ma belle. Tu vas nous manquer », pouvait-on lire en réaction sur la page Facebook de La Tribune.

Rappelons que Shelley Stevens était âgée de 40 ans et souffrait d'une légère déficience intellectuelle. Elle avait l'habitude de marcher dans ce secteur et était connue et appréciée des gens d'Asbestos.