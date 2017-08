Encore trop de vitesse sur le pont Joffre

(SHERBROOKE) Les automobilistes circulent trop rapidement aux abords des chantiers routiers. On peut le constater chaque jour sur le pont Joffre, en réparation depuis quelques mois.

À la veille de la fin de semaine de la fête du Travail et de la rentrée scolaire, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTQ) y va d'un blitz de sensibilisation.

Avec le Service de police de Sherbrooke (SPS), on rappelle aux usagers de la route l'importance d'adopter un comportement responsable et sécuritaire notamment dans les zones de chantiers routiers où les conditions de circulation sont modifiées. Les usagers de la route doivent être vigilants particulièrement quand les déplacements sont plus nombreux comme ce sera le cas cette longue fin de semaine, déclare Dominique Gosselin, porte-parole pour la Direction générale de l'Estrie du MTQ.

Une signalisation de couleur orange prévient les usagers de la route de la présence d'entraves à la circulation et donne les indications nécessaires. Ces dernières doivent être suivies, même en l'absence de travailleurs, puisque les conditions de la circulation sont modifiées et présentent des caractéristiques inhabituelles.

En effet, les usagers de la route circulent, entre autres, à l'intérieur de voies dont la largeur est réduite, une chaussée irrégulière, l'absence d'accotement ou des déviations de voies. Dans ces situations, la réduction de vitesse protège autant les travailleurs de la construction que les usagers de la route.

Sur le pont Joffre, la vitesse est actuellement limitée à 30 km/h. Il n'est pas rare que des voitures atteignent les 50 et même 60 km/h, a-t-on pu constater jeudi.

Le comportement des conducteurs est en cause dans une forte proportion des accidents dans les zones de travaux, rappelle Mme Gosselin.

Les principales causes des accidents entraînant des dommages corporels sont l'inattention et la distraction (près de la moitié des accidents); la vitesse (un accident sur cinq); suivre un véhicule de trop près (un accident sur cinq).

Dans une zone de travaux, les amendes auxquelles s'exposent les conducteurs interceptés en excès de vitesse sont doublées, rappelle-t-on au SPS. Par exemple, un excès de 20 km/h peut valoir une amende de 110 $. Pour avoir dépassé de 30 km/h la limite, l'amende est de 210 $. Dans le cas d'un excès de de vitesse de 45 km/h que la limite, le constat atteint les 390 $, a énuméré Yves Rancourt, lieutenant de la division du support opérationnel au SPS.

«La grande majorité des gens dépasse la vitesse permise», déplore-t-il.

«Quand on en parle dans les médias, on voit que la vitesse baisse, mais ça recommence à rouler plus vite après.»

Après plusieurs années consécutives de sensibilisation, le bilan routier, dans son ensemble, s'est amélioré dans les zones de chantiers. Le nombre de victimes d'accidents, notamment, a diminué de près de la moitié ces six dernières années, passant de 1367 en 2011 à 735 en 2016. Cette baisse significative de victimes semble indiquer que les conducteurs améliorent leur comportement. C'est encore trop, a voulu faire comprendre Mme Gosselin.

Steve Trifiro, un ouvrier de voirie au Centre de services de Richmond du MTQ, a été témoin de certains comportements potentiellement dangereux de la part d'automobilistes. «Souvent, les gens ne ralentissement pas avant le chantier et doivent freiner à la dernière minute», relate-t-il.

«On travaille près du trafic. C'est donc important que les gens baissent la vitesse. On observe des gens distraits, au cellulaire en roulant.»