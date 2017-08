Michée Roy: 22 manquements disciplinaires reconnus

En mars dernier, il a été reconnu coupable de la trame factuelle ayant mené au décès de son enfant dans la nuit du 5 au 6 juin 2015.

L'enfant de 69 jours avait été victime, le 1er janvier 2015, du syndrome du bébé secoué, maintenant appelé traumatisme crânien non accidentel (TCNA) par le corps médical. Michée Roy a ainsi provoqué le décès de son fils Kylen Roy.

La juge Claire Desgens de la Cour du Québec entend la preuve de la poursuite relativement au comportement de Michée Roy en détention.

La conseillère en milieu carcéral qui est responsable de l'évolution de Michée Roy a déposé les rapports de manquements qui lui sont relatifs depuis son incarcération en février 2015 où il est détenu en protection.

La cote de sécurité de Michée Roy est élevée au Centre de détention de Sherbrooke en raison des rapports disciplinaires déposés. Sur les 22 manquements disciplinaires reconnus au dossier de Michée Roy, 13 sont relatifs à la violence.

Ses rencontres entreprises avec l'organisme Le Seuil en matière de violence ont été arrêtées parce que les intervenants considéraient qu'elles ne changeaient rien à son comportement violent à l'égard du personnel carcéral et des autres personnes incarcérées. Son suivi ne changeait rien non plus en matière de violence conjugale, alors qu'il se positionne en victime.