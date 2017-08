De 7 à 14 ans de prison pour Michée Roy

En preuve sur la peine, la poursuite a voulu démontrer le non-respect des autorités carcérales et le caractère violent de Michée Roy.

La juge Desgens a pris la cause en délibéré. Elle compte rendre sa décision le 25 septembre prochain.

Ce dernier reconnaît que le geste était très grave et que l'enfant a été secoué violemment.

« Oui, Michée Roy a fait preuve de violence antérieurement, mais il n'avait jamais fait preuve de violence envers un enfant. Selon la preuve circonstancielle, l'enfant n'a pas été maltraité avant l'événement. Le geste s'apparente à un enfant secoué, mais c'est un geste isolé dans le temps. Il n'y a pas de signe qu'il a été maltraité avant», plaide Me Doyon.

En défense, Me Félix-Antoine Doyon a insisté sur le fait que le geste ayant mené au décès de l'enfant n'était pas prémédité.

Elle a insisté sur le jeune âge de la victime, la perte de contrôle injustifiée de Michée Roy et sur le fait qu'il se préoccupe des conséquences que peut avoir le geste sur lui et non sur son enfant, donc de sa tendance à se victimiser.

« C'est un crime excessivement grave en raison du résultat (...) Michée Roy ne s'est jamais fait entendre. Le seul facteur atténuant est qu'il a fait appel au 9-1-1», a soulevé Me Ducharme.

La procureure aux poursuites criminelles Me Marie-Line Ducharme réclame une peine importante.

« Appelle ma mère, elle connaît quelqu'un pour le faire brûler au plus crisse », a relaté le chef d'unité au Centre de détention de Sherbrooke relativement aux paroles prononcées par Michée Roy.

L'enfant de 69 jours avait été victime, le 1er janvier 2015, du syndrome du bébé secoué, maintenant appelé traumatisme crânien non accidentel (TCNA) par le corps médical, provoqué par Michée Roy. En le secouant violemment, il a ainsi provoqué le décès de son fils Kylen Roy le 7 juin 2015.

Ses rencontres entreprises avec l'organisme Le Seuil en matière de violence ont été arrêtées parce que les intervenants considéraient qu'elles ne changeaient rien dans son comportement violent à l'égard du personnel carcéral et des autres personnes incarcérées. Son suivi ne changeait rien non plus en matière de violence conjugale, alors qu'il se positionne en victime.

« Michée Roy a été impliqué dans plusieurs événements où il a fait usage de violence. C'est un homme qui défie l'autorité et qui refuse d'obtempérer aux demandes du personnel. Lorsqu'il est pris sur le fait, il minimise ou nie les faits reprochés. Dans son interaction avec les codétenus, il a été impliqué dans des gestes de menaces, d'intimidation et de violence physique et verbale envers les pairs », résume la conseillère en milieu carcéral du Centre de détention de Sherbrooke appelé à la barre.

Une agente des services correctionnels au Centre de détention de Sherbrooke a recueilli une déclaration de Michée Roy qui allait à l'encontre de ses valeurs.

« Il a mentionné que pour lui les enfants de zéro à quatre ans étaient des personnes égoïstes qui ne demandaient qu'à boire et manger et qu'il n'y voyait aucun intérêt. Il sait que ce n'était pas correct, mais il m'a dit que c'est ce qu'il ressentait », a témoigné l'agente des services correctionnels.

Les demandes pour Michée Roy pour aller voir son fils à l'hôpital ou assister à ses funérailles ont été refusées par les autorités carcérales.