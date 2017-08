Il lui lèche la main et se sauve

L'incident qui est considéré comme un dossier d'agression sexuelle serait survenu le 16 août dernier.

Le suspect aurait demandé des indications pour retrouver son chemin à une adolescente qui se déplaçait dans ce secteur.

« Le suspect qui s'exprimait en anglais a demandé des indications pour son déplacement. Il a complimenté l'adolescente avant de lui lécher la main. C'est une façon de faire pour le moins inusitée », explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Le suspect a par la suite pris la fuite à bord d'un véhicule quatre portes gris ou blanc.

Le SPS a publié, mercredi, le portrait-robot d'un individu au teint foncé.

Il a les cheveux et les yeux foncés, de la barbe an menton et sous le nez.

Toute information concernant cette affaire peut être communiquée à la division des enquêtes du SPS au 819-821-5544 ou à Échec au crime au 1-800-711-1800.