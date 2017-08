Donald Gaudette:  «Vous auriez pu blesser ou tuer quelqu'un», dit la juge

Me Isabelle Dorion

«Vous auriez pu blesser ou même tuer quelqu'un avec le comportement que vous aviez (...) On ne peut laisser la protection future du public à la chance ou au hasard», a souligné la juge Desgens.

Malgré les remords qu'il exprime et son intention de se reprendre en main pour vaincre ses problèmes de consommation de drogue et d'alcool, la juge a déterminé qu'elle ne pouvait écarter la détention dans son dossier.

Il a reconnu des accusations de délit de fuite, de conduite de conduite dangereuse, de fuite des policiers, de conduite avec les capacités affaiblies et de refus de fournir un échantillon de sang.

Ce dernier se trouvait à quelques jours de finir une peine de détention dans la collectivité lorsque les faits en cause sont survenus.

Vers 17 h, Gaudette a d'abord provoqué un accident à l'intersection de la rue Léger et du boulevard Bourque. Il a pris la fuite une première fois. L'automobiliste est revenu sur les lieux quelques minutes plus tard. Mais lorsqu'un patrouilleur du Service de police de Sherbrooke a voulu l'interpeller, le chauffard a pris la fuite.

Les policiers l'ont pourchassé et le fuyard a terminé sa course contre un poteau à l'intersection de la rue Léger et du boulevard Industriel.

Gaudette avait effectué plusieurs dépassements illégaux et roulé à haute vitesse dans un secteur à haute densité de circulation à l'heure de pointe.

Donald Gaudette purgeait une peine de détention de 12 mois à purger dans la collectivité pour agression armée et menaces lorsqu'il a décidé d'enfreindre ses conditions. Sa peine de détention expirait le 10 juillet dernier.

Une remise en liberté sous condition lui a été refusée à la mi-juillet dans son nouveau dossier, ce qui fait en sorte que près de deux mois de détention provisoire ont été retranchés de sa peine.

Une probation de trois ans avec un suivi de deux ans lui a été imposée. Il ne pourra pas conduire pour les deux prochaines années.

C'est Me Christian Raymond qui défendait l'accusé, alors que Me Isabelle Dorion représentait le ministère public.