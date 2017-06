Un homme manque à l'appel à Deauville

L'homme aurait quitté son domicile à pied jeudi avant-midi pour aller faire une marche. Il n'est pas revenu et le SPS a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Gérard Bélanger mesure 5 pieds et 3 pouces (1m62) et pèse 140 livres (63,5 kilogrammes). Il a les yeux bleus et une cicatrice à la joue gauche. Il portait des jeans et un t-shirt bleu marin au moment de sa disparition.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à identifier cette personne est prié de communiquer avec le SPS au 819 821-5555.