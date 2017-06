Plus de 500 000 $ de dommages sur la rue des Blés

Après enquête, le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke (SPIS) a conclu que le feu qui s'est déclaré vers 16 h 30 était d'origine accidentelle.

« Le tuyau de la sécheuse présent dans le mur à proximité des travaux s'est enflammé par conduction. Le feu s'est par la suite propagé jusqu'au toit à l'intérieur des murs de l'immeuble», explique le chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke (SPIS), Alexandre Groleau.

Le feu, qui a rapidement été maîtrisé par les 35 pompiers qui ont combattu les flammes, a tout de même eu le temps de causer pour environ 500 000 $ de dommages selon les premières estimations du SPIS.

Cinq à six logements des 32 que compte l'immeuble du 1250 de la rue des Blés ont subi des dommages plus importants. La réintégration dans ces logements sera certes plus longue que pour ceux situés à l'autre extrémité de l'immeuble.

« Personne n'a pu réintégrer les lieux dans les 24 premières heures. Les locataires ont reçu l'aide des bénévoles de la Croix-Rouge », explique Alexandre Groleau du SPIS.