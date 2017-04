Un travailleur de Technologies avancées de fibres AFT gravement blessé

(SHERBROOKE) Un travailleur de l'entreprise Technologies avancées de fibres AFT Inc de Sherbrooke a été gravement blessé lors d'un accident de travail.

Les premiers répondants ont été appelés à se rendre sur les lieux de l'entreprise située au 72 de la rue Queen dans l'arrondissement de Lennoxville vers 9h45.

L'opérateur d'un chariot élévateur a subi des blessures importantes lorsqu'il est resté coincé dans sa cabine entre une barrière de sécurité.

Les premiers répondants du service de protection contre les incendies de Sherbrooke l'on sortit de sa position précaire.

Les ambulanciers paramédicaux ont fait des manoeuvres de réanimation à l'homme de 56 ans qui était inconscient à leur arrivée.

Le travailleur a été transporté au CHUS.

« Nous possédons peu de détails pour le moment. Nous savons seulement qu'il y a eu un grave accident de travail. L'enquête commence », explique la porte-parole de la CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail), Julie Fournier.

Deux inspecteurs de la CNESST se sont rendus sur place pour sécuriser les lieux.

« Ces lieux ne sont pas accessibles pour le moment », mentionne Julie Fournier.

L'accident de travail est survenu dans la cour arrière de l'entreprise qui est une division de l'entreprise japonaise Aikawa.

Technologies de Fibres Aikawa oeuvre dans le domaine du tamisage et raffinage sur mesure pour l'industrie des pâtes et papiers. Elle compte plus de 175 employés.