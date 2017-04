Veilleux et Sanders restent derrière les barreaux

L'enquête sur remise en liberté des deux individus accusés de multiples vols qui auraient été commis à Sherbrooke en mars dernier s'est conclue, mercredi, au palais de justice de Sherbrooke.

Après avoir entendu les arguments des avocats de la défense Me Benoit Gagnon de l'aide juridique et Me Christian Raymond ainsi que ceux de Me Geneviève Crépeau du ministère public, le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec a pris la cause en délibéré.

Une ordonnance de non-publication empêche de révéler les faits de cette cause.

Francis Deslauriers est aussi accusé en compagnie de Michaël Sanders et Francis Veilleux.

Deslauriers, défendu par Me Mélissa Gilbert, a été remis en liberté en maison de thérapie.

Veilleux, Deslauriers et Sanders sont accusés d'une série de vols commis entre le 11 et le 22 mars. Ils font face à une trentaine de chefs d'accusation.

Les trois accusés auraient visité le Centre de foires de Sherbrooke, le Centre de formation professionnelle 24-Juin, la Base de plein air André-Nadeau, le Complexe Thibault-GM, le chalet du mont Bellevue de même que les restaurants Shogun Sushi et Pizzeria Stratos de la 12e Avenue.

Selon les endroits, ils visaient les guichets automatiques et les petites caisses.

Ils sont accusés d'introduction par effraction dans l'intention d'y commettre un vol, de port de déguisement, de possession d'outils de cambriolage, de possession d'arme prohibée et de possession d'arme à autorisation restreinte.

Âgés de 20 à 23 ans, ils ont été arrêtés dans la nuit du 25 au 26 mars.

Veilleux et Sanders sauront le 19 avril prochain s'ils peuvent être remis en liberté sous condition.