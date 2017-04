Stornoway fraudée pendant plus de 7 ans

Sylvie Gauthier fait face à quatre chefs d'accusation de vol, de fraude, de fabrication et d'utilisation de faux. Les accusations de vol et de fraude couvrent une période de sept ans, du 1er janvier 2005 au 28 mars 2012. Pour ce qui est de la fabrication et de l'utilisation de faux documents, les gestes auraient eu lieu sur une année, soit du 1er janvier 2011 au 28 mars 2012.

Âgée de 40 ans, Sylvie Gauthier a été à l'emploi de la petite municipalité située à une vingtaine de kilomètres de Lac-Mégantic pendant 10 ans. Elle a quitté ses fonctions en 2012.

Les accusations auxquelles fait face Sylvie Gauthier découlent d'une enquête menée sur plusieurs mois par le Bureau des enquêtes régionales de la Sûreté du Québec en Estrie.

La preuve démontrerait que, pendant plus de sept ans, Sylvie Fortier a empoché le remboursement de fausses factures présentées à la municipalité. Elle aurait de plus empoché une partie du paiement de taxes effectué en argent comptant par certains de ses concitoyens. Ce stratagème se serait déroulé à l'insu des élus municipaux.

Autre administration

Le maire actuel de Stornoway, Mario Lachance, a fait valoir que Sylvie Gauthier a travaillé sous le règne du maire précédent, Pierre-André Gagné.

« C'est avant moi, tout ça, car elle a été pris en 2012, après une enquête de l'UPAC. J'ai été élu maire en 2014. C'est sorti publiquement en février dernier, quand elle a avoué et que c'est devenu public. D'après ce qu'on pense, elle aurait agi de 2005 à 2012. Au début, elle prenait juste un peu d'argent. À la fin, elle en prenait plus. Elle avait toutes sortes de manières de faire, avec deux livres de comptabilité, elle était assez bien structurée. La Municipalité n'est pas dans le trou, nous sommes en bonne situation financière, mais si on avait cet argent, cela nous permettrait d'effectuer certains travaux qu'on a toujours à faire », a-t-il admis.

La preuve « volumineuse » sur laquelle s'est appuyé le ministère public pour déposer les quatre chefs d'accusation reposerait sur « plusieurs disques compacts ». L'analyse de la preuve a été confiée à une juricomptable et plusieurs experts comptables en matière de fraude et de contrefaçon.

Défendue par le criminaliste sherbrookois Michel Dussault, Sylvie Gauthier a plaidé non coupable aux accusations portées contre elle en Cour du Québec. Elle doit revenir devant le tribunal le 27 avril prochain. Avec Ronald Martel