Incendie d'une maison à Magog: la cause demeure inconnue

(SHERBROOKE) Le service de protection contre les incendies de la Ville de Magog n'est toujours pas en mesure de déterminer avec exactitude la cause de l'incendie qui a presque entièrement détruit une résidence secondaire située en bordure de la Montée Airoldi à Magog.

«On sait que le feu a pris naissance dans la partie arrière de la résidence, à l'endroit où on retrouve la cuisine et la salle de lavage, qui est quant à elle au sous-sol, indique Carl Préfontaine, préventionniste au service de protection incendie de la Ville de Magog. Il nous faudra quelques jours avant d'arriver à une conclusion plus précise.»

Selon les informations dévoilées par M. Préfontaine, la valeur des dommages causés à la demeure par le feu dépasserait les 350 000 $. Tout près de 80 pour cent du bâtiment serait complètement détruit ou gravement endommagé.

Les pompiers de Magog ont été informés qu'un incendie faisait rage au 78, Montée Airoldi à 19h34 dimanche soir.

Les premiers pompiers arrivés sur les lieux étaient sur place à 19h40.