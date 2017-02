Le CP pourra voir les réclamations du recours collectif à Lac-Mégantic

Le CP a obtenu une réponse positive du juge Martin Bureau de la Cour supérieure dans le cadre des procédures intentées contre elle à la suite des événements du 6 juillet 2013.

Le conducteur de la locomotive Thomas Harding et la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) sont aussi poursuivis dans le cadre de ce recours collectif, mais ne sont pas représentés.

Le CP demeure la seule compagnie poursuivie à ne pas avoir contribué au Fonds d'indemnisation des victimes de Lac-Mégantic d'environ 431 millions $ créé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) dans le cadre de la faillite de la MMA.

Les autres instances poursuivies ont obtenu des quittances relativement aux poursuites au Canada et aux États-Unis.

Le contrôle Richter groupe conseil devra transmettre une copie électronique de tous les documents existants dans un délai de 30 jours.

Les preuves de réclamations produites par les créanciers et les documents au soutien de ces preuves de réclamation, les déclarations médicales au soutien des réclamations pour troubles de stress post-traumatique, les avis de calculs et de rejet de réclamations, les avis de contestation, les contestations devant l'arbitre, les avis de calcul de distribution finale de même que les chèques émis et encaissés aux créanciers devront être transmis aux avocats de CP.

Tous les documents reçus ou transmis par le contrôleur d'ici la distribution complète du Fonds d'indemnisation devront aussi être transmis.

Le juge Bureau ordonne aux avocats du CP « de détenir sous écrou les documents qui ne se rapportent pas aux membres de l'action collective et de ne pas communiquer ces documents à quiconque incluant leurs clients respectifs sans une ordonnance de la Cour », indique le juge Bureau dans sa décision.

Il ordonne aussi aux avocats de conserver les documents « confidentiels et à l'usage exclusif du CP, de ses experts et procureurs tous les renseignements obtenus par le Contrôleur se rapportant aux membres ».