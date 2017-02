Deux logements ravagés par un incendie suspect

Un voisin a contacté les services d'urgence lorsqu'il a aperçu de la fumée jaillir de l'immeuble de six logements situé sur la rue Biron, dans l'est de Sherbrooke, vers 11 h 40.

« Il voyait une fumée noire sortir du bâtiment. On est passé en deuxième alarme étant donné qu'il y avait beaucoup de fumée et pour avoir assez de personnel », explique le chef du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Daniel Gingras.

Le brasier n'a fait aucun blessé. Contrairement à la crainte initiale des pompiers, les deux logements touchés étaient inoccupés.

« La porte était fermée, mais il y avait un rond ouvert, donc ça nous a fait croire qu'il y avait peut-être quelqu'un dans l'appartement. On a fait des vérifications plus exhaustives tout de suite pour être sûr qu'il n'y ait personne à l'intérieur et ça s'est avéré négatif. Il n'y avait personne dans les deux logements impliqués. »

Des éléments qui laissent croire qu'il pourrait s'agir d'un feu criminel ont incité le SPCIS à transférer le dossier au Service de police de Sherbrooke dimanche soir.

Des locataires des logements adjacents ont pu regagner leur foyer en cours de journée, a indiqué Daniel Gingras. Deux locataires ont cependant été pris en charge par la Croix-Rouge canadienne. L'incendie a causé pour 80 000 $ de dommages.