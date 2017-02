Marie-Hélène Fortier transférée en réadaptation

« C'est difficile, mais elle garde le moral, on y va un jour à la fois », résume sa soeur Stéphanie Fortier qui l'accompagne dans sa progression.

Rappelons que l'aventurière de 27 ans originaire de Saint-Fortunat, qui était en voyage à travers l'Europe et l'Asie, a été victime d'un grave accident de la route en Finlande. Le 24 décembre, vers 16 h 45, sa voiture conduite par un voyageur rencontré en cours de route a été impliquée dans une collision frontale.

Sous l'impact, la jeune femme a subi des fractures du crâne, des vertèbres lombaires et cervicales, du bassin et des côtes. Elle a eu les poumons perforés et la rate amochée. Elle a dû être opérée afin de reconstruire son bassin au cours des dernières semaines, une intervention couronnée de succès.