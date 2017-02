Un multirécidiviste recherché pour vol de véhicule

Gaétan Couture était en libération conditionnelle lors du délit qu'il aurait commis en décembre 2016 à Eastman.

La Sûreté du Québec a diffusé, mardi, un avis de recherche pour localiser l'individu de 51 ans qui mesure 1,73 mètre, pèse 93 kilos, qui a les yeux bleus et les cheveux courts foncés. Il fait l'objet d'un mandat d'arrestation du Service correctionnel du Canada.

La SQ souligne que ses agissements font l'objet d'une enquête conjointe menée avec le Service de police de Sherbrooke et la Régie de police Memphrémagog.

Couture a été condamné en décembre 2013 pour plus de 100 vols de moins de 5000 $, 21 vols de véhicules, 12 introductions par effraction, de même que des fraudes, du recel et de l'utilisation de cartes de crédit volées. Il se déplaçait de la Beauce à la Montérégie pour commettre les délits. Il en profitait pour s'introduire dans des résidences, des arénas et des centres sportifs, volant des ordinateurs portables, des portefeuilles et des clés lui permettant de repérer des véhicules et de s'enfuir.

Ces vols avaient été commis en moins de trois mois. Libéré au terme d'une peine de 30 mois de prison en septembre 2012, Gaétan Couture a été arrêté à nouveau en décembre de la même année.

Toute information à son sujet peut être communiquée à la SQ au 1-800-659-4264 ou à Échec au crime au 1 800 711-1800.