Nancy Landry écope huit ans

« L'état dépressif de Nancy Landry aurait pu affecter son jugement et l'intention criminelle nécessaire pour soutenir le meurtre au premier degré », a expliqué Me Drouin au tribunal.

Les avocats au dossier Me Mia Manocchio en défense et Me Andy Drouin pour le ministère public ont longuement analysé le dossier avant de présenter une suggestion commune au juge.

La mère de famille s'est par la suite infligé de graves blessures au cou et aux poignets qui lui ont fait perdre beaucoup de sang et qui lui ont laissé des dommages importants au cerveau.

Frêle, Nancy Landry était accompagnée d'une intervenante du pavillon de la Montagne où elle résidait depuis sa mise en accusation à son arrivée au tribunal.

Juste avant de plaider coupable, elle a profité de ses derniers moments de liberté en compagnie de sa fille qu'elle tenait par la main. Elle lui a fait une accolade de même qu'à ses proches avant d'être condamnée à cette peine.

Sac de sport rose et gris contenant ses effets personnels, c'est une Nancy Landry en apparence calme qui a fait face aux conséquences du crime commis il y a plus de six ans.

« J'ai vécu six ans de douleur, de stress et de peine. Nathan me manque, mais ma mère va aussi me manquer. Maman, même loin, je serai proche », a mentionné la fille de Nancy Landry en s'adressant au tribunal.

C'est la jeune femme, alors adolescente qui avait retrouvé sa mère ensanglantée et son frère décédé lors des événements.

Le père de Nathan, Éric Garneau, sa grand-mère et plusieurs membres de sa parenté et des amis ont assisté à la conclusion du dossier.

« Mon fils méritait de pouvoir continuer à vivre, à découvrir de nouvelles choses. Il devait avoir la chance de grandir. Sa vie lui a été enlevée sans aucune raison. Il n'avait rien fait pour mériter un tel sort. Il faisait confiance à sa mère qui était censée le guider, le protéger », a mentionné au tribunal M. Garneau.