Cinq blessés sur la route 108 à Sainte-Catherine de Hatley

(Sherbrooke) Un accident entre une voiture et une camionnette a causé des blessures à cinq personnes vendredi matin sur la route 108 à Sainte-Catherine de Hatley près du viaduc de l'autoroute 55. Aucune vie n'est en danger.

Un petit véhicule avec à son bord quatre hommes dans la vingtaine circulait sur la route 108 vers l'est et un camion style « pick-up » circulait sur la route 108 direction ouest avec un homme dans la quarantaine comme conducteur seul. Le conducteur du petit véhicule a effectué un virage à gauche pour emprunter la bretelle de l'autoroute 55 vers le nord et à ce moment il y a eu collision avec le camion qui venait en sens inverse. Les cinq occupants des deux véhicules ont subi des blessures, mais aucune vie n'est en danger.

Les cinq blessés ont été transportés à l'hôpital tandis que les policiers de la Régie de police de Memphrémagog ont procédé aux mesures nécessaires à la confection du rapport d'accident.