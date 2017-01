Délits à caractère sexuel: Ronald Nolet condamné à sept ans de prison

C'est la sentence qui a été prononcée jeudi midi au palais de justice de Lac-Mégantic par le juge Paul Dunnigan de la Cour du Québec. Ronald Nolet faisait face à plus d'une vingtaine de chefs d'accusation, dont 15 pour des gestes à caractère sexuel et d'autres pour possession et trafic de drogue et bris de probation.

Il faut cependant déduire les 278 jours de détention préventive que Nolet a déjà purgés depuis son arrestation. Rappelons que son procès s'est tenu à huis clos à l'été 2016 pour protéger l'identité de ses victimes d'âge mineur. Il avait ensuite été reconnu coupable.

Menotté et les chevilles entravées par des chaînes, Ronald Nolet, 54 ans, est resté imperturbable, regardant sans cesse le juge Dunnigan pendant le long exposé des faits par celui-ci et le rappel des 22 chefs d'accusation auxquels il faisait face. Les gestes reprochés sont survenus entre 2006 et 2014, à l'endroit de cinq jeunes, quatre filles et un garçon, alors âgés de 11 à 14 ans.

L'accusé a été décrit comme un être manipulateur qui a profité de la vulnérabilité de ses victimes, de son statut d'autorité envers eux et de la confiance dont il bénéficiait de la part des parents de ces jeunes, dont il était un ami.