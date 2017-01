Abus sexuels sur mineurs : Ronald Bailey plaide coupable

Bailey a plaidé coupable, jeudi au palais de justice de Sherbrooke, à divers sévices sexuels devant le juge Érick Vanchestein de la Cour du Québec.

Bailey a reconnu sept chefs d'accusation de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels sur quatre garçons âgés de 7 à 13 ans entre 1996 et 2011.

«La preuve présentée au procès nous a amenés à réévaluer la situation. Mon client m'a donné le mandat de plaider coupable après l'audition du deuxième témoin», explique l'avocat de la défense Me Patrick Fréchette.

Au fil des ans, Bailey avait établi des liens de confiance avec les victimes. Il a reconnu avoir profité de cette situation pour assouvir ses pulsions sexuelles avec ces quatre jeunes garçons.

«Ronald Bailey était un homme de confiance pour les parents des plaignants. Il s'occupait des enfants et leur permettait de faire des sorties et des activités. Il prenait soin d'eux», décrit la procureure aux poursuites criminelles Me Joanny Saint-Pierre relativement au contexte dans lequel se déroulaient les gestes à caractère sexuel.

Une peine détention devrait être suggérée au tribunal lors des observations sur la peine qui devraient se dérouler en septembre prochain.

«C'est clairement un cas où la détention va s'appliquer d'autant plus que certaines peines minimales sont prévues», indique l'avocat de la défense.

Les quatre victimes de Bailey étaient présentes au tribunal pour assister aux plaidoyers de culpabilité de l'accusé. Certains n'ont pu retenir leurs larmes lorsque Bailey a reconnu les sévices sexuels dont ils ont été victimes.

Cadeaux et gestes sexuels

Il a reconnu les gestes sur une première victime qu'il a abusée à une centaine de reprises. Le jeune homme a été la première victime à être appelé à la barre en début de semaine.

Jusqu'à l'âge de 13 ans, le jeune homme, alors enfant, a été victime d'attouchements sexuels.

Ronald Bailey avait toujours fait partie de la famille de cette victime qui venait d'un milieu défavorisé. Bailey lui permettait de faire des activités et lui donnait des cadeaux. Il profitait de cette situation pour commettre des gestes sexuels de masturbation et fellation.

«Pour ce plaignant, il ne savait pas que ces gestes étaient criminels. Il l'a appris par la voix d'un ami qui lui a appris que c'était criminel. Il pensait que c'état normal et que ça faisait partie du quotidien » indique Me Joanny Saint-Pierre.

Un autre plaignant a été victime de Bailey entre 10 et 12 ans. Il faisait partie de l'entourage de l'abuseur sexuel. Bailey lui permettait de conduire sa voiture en le faisant assoir sur ses genoux. Il profitait alors de la situation pour le masturber. Ces gestes ont été répétés à trois reprises.

Un autre plaignant a été victime de Ronald Bailey entre 7 et 11 ans. L'accusé lui a fait plusieurs cadeaux et lui faisait faire des sorties.

Bailey avait établi un rituel avec lui où ils allaient chercher de la nourriture à l'épicerie, louait des films avant que Bailey se couche à ses côtés. Il profitait alors de l'occasion pour abuser de lui. Les gestes de fellation et de masturbation ont été répétés à plusieurs dizaines de reprises. Des gestes ont aussi été commis dans une chambre d'hôtel à Montréal alors qu'ils sont allés voir les feux d'artifice ainsi que sur le bateau de Bailey.

Il n'est pas possible de révéler les faits reconnus sur l'autre victime dont le témoignage a été frappé d'une ordonnance de huis clos.

Bailey, qui avait été remis en liberté à la suite de son arrestation en septembre 2014 dans cette affaire, continuera à respecter ses conditions jusqu'à l'imposition de sa peine.

«Il n'y a pas eu de bris de conditions depuis le début des procédures et ces conditions continuent de s'appliquer. La période qui va s'écouler d'ici l'imposition de la peine va permettre à mon client de réorganiser sa vie», indique Me Fréchette.

Ronald Bailey a déjà été condamné à purger 47 mois de prison en septembre 2008 dans une affaire de drogue.