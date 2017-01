Marie-Onile Rodrigue victime d'un dérapage...  et d'un vol

Vers 8 h 30, Marie-Onile Rodrigue se dirigeait vers Cookshire pour la répétition de son prochain spectacle lorsque sa voiture s'est mise à valser sur la chaussée glissante.

« Je roulais très tranquillement, mais en descendant une côte, j'ai accéléré, puis j'ai essayé de freiner par petits coups, mais ça ne fonctionnait pas, raconte-t-elle. J'ai fait un 360 et le derrière de mon véhicule s'est retrouvé dans le fossé, dans la neige. J'ai été vraiment chanceuse, parce que c'était entre deux poteaux. Je n'ai eu aucune blessure physique, mais évidemment, sur le coup, j'ai capoté. »

En panique, la chanteuse s'est extirpée de son véhicule et a immédiatement téléphoné à sa mère. Cette dernière lui a indiqué qu'elle contacterait CAA-Québec, mais à cause de la piètre qualité de réception du réseau mobile à l'endroit où elle se trouvait, Marie-Onile Rodrigue n'a jamais pu savoir si sa mère avait bel et bien réussi à obtenir de l'assistance routière.

« Il y a des voitures qui se sont arrêtées un peu plus loin alors je suis allée les rejoindre, explique Mme Rodrigue. (...) J'ai embarqué avec quelqu'un pour aller à Scotstown et appeler CAA. Mais quand on est arrivés près du village, on a croisé une voiture de police qui s'en allait dans la direction où j'ai eu mon accident, alors on a fait demi-tour pour aller la rejoindre. »

Lourdes pertes

Sur les lieux de l'accident, une mauvaise nouvelle attendait Marie-Onile Rodrigue : pendant sa courte absence, on lui avait volé sa guitare, son ordinateur portable et son cahier de chansons.

« J'ai laissé mon auto à peine dix minutes, s'étonne-t-elle. Les portes étaient très difficiles d'accès, alors ça me surprend que le voleur ait eu le temps de prendre mes choses. Je calais vraiment beaucoup dans la neige quand je suis sortie... Je ne sais pas comment il a fait. »

Sur l'ordinateur de la chanteuse était emmagasiné l'ensemble des chansons qui devaient se retrouver sur son premier album, dont le lancement était prévu pour le printemps.

« C'est deux ans de travail qu'il y a là-dessus, mentionne Mme Rodrigue. C'est sûr que je peux probablement retrouver mes chansons chez le gars qui les a enregistrées, mais tout le travail que j'ai fait dans des documents Word, je ne peux pas retrouver ça. C'est énormément de préparation pour mon lancement. »

« Ma guitare, c'est ma première guitare, alors elle est vraiment importante à mes yeux, ajoute-t-elle. J'ai eu le coup de foudre pour cette guitare-là quand je l'ai vue. »

Celle qui faisait partie de l'équipe de Louis-Jean Cormier à La Voix en 2014 implore celui ou celle qui lui a dérobé ses biens de corriger la situation.

« Si la personne qui a mes objets me les rapporte, ça va vraiment rester anonyme. Il n'y aura pas de conséquences. Je veux seulement retrouver mon travail », assure-t-elle.

On peut contacter Marie-Onile Rodrigue sur sa page Facebook, Marie Onile, ou par courriel à marieonile@gmail.com.