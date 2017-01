Brisson renonce à son enquête sur remise en liberté

Celui qui est détenu depuis novembre 2016 s'apprête à plaider coupable dans son dossier.Brisson a été arrêté et mis en accusation en octobre 2015 pour des fraudes de plus de 70 000 $. Il est accusé d'avoir fraudé le club nautique de Sherbrooke et son ancien employeur. Les avocats au dossier Me Andy Drouin du ministère public et Me Laurence Bélanger de l'aide juridique ont indiqué au juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec qu'ils poursuivaient les discussions dans le dossier.

La défense a fait une offre «formelle et complète» de règlement au ministère public. Me Andy Drouin a mentionné au tribunal que l'objectif restait d'en arriver à une suggestion commune dans le dossier. «Je veux offrir la possibilité aux victimes de venir témoigner dans le dossier», a expliqué au tribunal, Me Drouin.

Le dossier a été reporté au 10 février prochain pour vraisemblablement régler le dossier.

Bien connu des milieux communautaires et des affaires à Sherbrooke, Brisson aurait profité de ses fonctions au club nautique de Sherbrooke pour frauder cet organisme d'un montant d'environ 54 000 $ dans son dossier principal. Jean-François Brisson est aussi accusé d'avoir utilisé un autre stratagème pour frauder la compagnie de gestion immobilière Cogir, dont le siège social est situé dans la région de Montréal entre septembre 2013 et mai 2014. L'individu de 35 ans aurait alors utilisé un stratagème différent envers cette entreprise de gestion. Il aurait simulé un cancer pour solliciter des dons afin de payer ses traitements. Il a réussi de cette façon à encaisser environ 20 000 $ de la part de son employeur. Jean-François Brisson est sous les verrous depuis le 2 novembre dernier après avoir tenté de voler du fromage et une bouteille de vin au Super C du Centre Sherbrooke (anciennement Place Belvédère).