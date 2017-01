Un adolescent porté disparu à Plessisville

L'adolescent a été vu pour la dernière fois le 20 janvier en après-midi alors qu'il était dans un domicile situé sur l'avenue St-Louis à Plessisville. Il se déplace à pied ou avec des amis qui ont un véhicule. Selon les informations obtenues, il pourrait être à Plessisville et les environs. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Normand Côté mesure 1,70m (5pi 7po) et pèse 61kg (135lb), il a les cheveux et les yeux bruns. Il est possible qu'il porte des lunettes à montures noires ou des verres de contact. Lors de sa disparition, il portait un manteau d'hiver bleu foncé et une tuque noire.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.