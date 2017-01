Incendie rue Marquette : Mavryck Saint-Jean coupable

Mavryck Saint-Jean avait placé au congélateur un récipient contenant un mélange de butane et de feuille de marijuana afin de produire de l'huile de cannabis. L'accusé avait trouvé sur Internet une « recette » pour produire de la résine de cannabis de façon plus « bio ».

Quelques heures plus tard, le contenant a explosé causant un incendie à l'immeuble du 425 de la rue Marquette vers 6 h le 18 février 2016. Mavryck Saint-Jean a plaidé coupable, lundi au palais de justice de Sherbrooke, à une accusation de possession de matériel incendiaire, soit du butane.

Pour préserver toutes les possibilités de peine, les avocates au dossier Me Nathalie Robidoux du ministère public et Me Mélissa Gilbert en défense ont convenu d'attendre le dépôt du rapport présentenciel avant le plaidoyer de culpabilité sur le chef d'accusation d'incendie criminel.

Une thérapie volontaire

L'accusé a entrepris une thérapie de façon volontaire à la suite de son arrestation pour l'incendie. Il réside maintenant chez son père à Calgary et a entrepris des démarches pour retourner aux études et éventuellement intégrer le marché du travail.

Mavryck Saint-Jean se trouvait chez des amis lorsqu'il a tenté cette « expérience » de « soupe au pot ».

Les deux occupants du logement ont dû sauter du deuxième étage afin d'échapper aux flammes. L'occupant d'un autre logement a pu aussi se sortir du brasier sans séquelle.

Perte totale

L'immeuble est une perte totale.

Le restaurant l'Empreinte a rouvert ses portes quelques mois plus tard sur la rue King Ouest.

Mavryck Saint-Jean a aussi reconnu la possession simple de cannabis le 7 mars 2016 devant la juge Claire Desgens de la Cour du Québec.

Les observations sur la peine se dérouleront le 26 avril prochain.

La juge Desgens a invité Mavryck Saint-Jean à collaborer au rapport présentenciel qui orientera la suite du dossier dans cette affaire d'incendie criminel.