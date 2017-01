La victime de Juneau n'a pas de souvenir

(Sherbrooke) La victime alléguée de Félix Juneau est sortie de l'hôpital, mais ne se rappelle plus des événements survenus à Windsor.

Juneau était de retour, lundi, au palais de justice de Sherbrooke, dans une affaire où il est accusé d'avoir blessé gravement un autre homme en lui assénant deux coups de bâton de baseball au début du mois de novembre 2016. Juneau est accusé de voies de fait graves et voies de fait causant des lésions.

La procureure aux poursuites criminelles Me Stéphanie Landry a déposé au tribunal une mise à jour du rapport médical de la victime alléguée. Me Christian Raymond en défense a aussi déposé au tribunal des pièces de l'évolution de son client.La violente bagarre s'est déroulée dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier sur la rue de l'Église. Juneau, qui dormait, a été réveillé par le bruit fait par son cousin et celui qui deviendra la victime dans cette affaire. Juneau serait sorti de sa chambre pour demander aux deux hommes de se taire. La victime alléguée dans cette affaire lui aurait donné une gifle au visage. Félix Juneau aurait répliqué en lui donnant un premier coup de bâton de baseball avant de lui en asséner un autre alors qu'il se trouvait inanimé au sol.

Son enquête préliminaire sera fixée le 24 mars prochain.