Poursuite policière à haute vitesse à Magog

La Sûreté du Québec a demandé l'assistance de la Régie de police de Memphrémagog vers 21h30 alors que des patrouilleurs autoroutiers poursuivaient deux véhicules sur l'autoroute 10. À la sortie 118, les véhicules se sont séparés. La SQ a pris en chasse le véhicule en direction Nord et la police de Magog a pris le relais pour ratrapper le second véhicule sur la rue Merry en direction Sud. Ce dernier a été localisé quelques minutes plus tard sur la rue Principale Ouest à Magog et le conducteur a repris sa course à la vue des policiers.

Le fuyard a emprunté la rue Principale, la rue des Pins puis Saint-Patrice en direction Est où la vitesse est montée au-dessus des 100 km/h dans une zone de 50.

Le suspect a réussi à semer les policiers dans les courbes après l'intersection de la rue Saint-Pierre. Ce n'est qu'à 1h30 que les patrouilleurs ont retracé le véhicule suspect caché dans la cour arrière d'une résidence près de l'endroit où ils l'avaient perdu de vue, soit environ 2 km de l'endroit où la poursuite a débuté. Le conducteur avait fui les lieux.

Une enquête est en cours pour identifier le conducteur du véhicule qui pourrait faire face à des accusations criminelles de fuite et de conduite dangereuse.