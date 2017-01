Drogue à la frontière: les deux Américains de retour dans l'État de New York

(Sherbrooke) Après une semaine de détention à Sherbrooke, Devon Jr Harris pourra retourner à Lake Placid dans l'État de New York où il réside.

L'Américain de 26 ans est accusé d'importation de stupéfiants au Canada avec un ami Brayden Riley.

Harris, défendu par Me Joël Bourassa, s'est engagé pour 15 000 $, dont 10 000 $ déposés aux greffes du palais de justice de Sherbrooke pour être remis en liberté.

Barbe longue, t-shirt jaune avec un logo de récupération avec l'insigne « Think of the future », Devon Jr Harris a remercié le juge Érick Vanchestein en français avant de quitter la salle d'audience où il a consenti aux conditions de remise en liberté.

Riley a été libéré mercredi après s'être engagé aux mêmes conditions.

Le duo a été arrêté au poste frontalier de Stanstead le 13 janvier dernier.

Les deux jeunes hommes devront être présents à toutes les étapes des procédures judiciaires.

Devon Jr Harris et Brayden Riley sont accusés de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et d'importation de stupéfiants.

Ce dernier chef d'accusation est passible d'une peine minimale de détention.

Environ un kilo de cannabis a été découvert dans le véhicule des deux accusés. La drogue était cachée dans des sacs de plastique à différents endroits dans le coffre arrière du véhicule. Les deux individus ont mentionné s'être trompés de chemin et voulaient faire demi-tour au poste frontalier lorsqu'ils ont été interpellés.

C'est lors de la fouille secondaire que les stupéfiants ont été trouvés.

C'est Me Frank D'Amours qui représente le ministère public fédéral dans cette affaire. Le dossier a été remis au 15 mars prochain.