Cartel de l'essence : Proulx invoquera les délais

Son dossier, qui comporte une accusation de complot pour avoir fixé les prix de l'essence à la pompe du 1er janvier au 29 mai 2006 à Magog, était de retour, jeudi, au palais de justice de Sherbrooke.

Linda Proulx, du Pétro-Canada du chemin de la Rivière-aux-Cerises à Orford, avait été condamnée à une amende 15 000 $ en février 2013. La Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès en septembre 2016.

Devant le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure, la requête en arrêt des procédures a été fixée au 25 avril 2017.

L'avocat de la défense Me Thomas Walsh a expliqué au tribunal qu'il invoquera les délais non seulement entre le dépôt des accusations en 2010 et la fin du procès en 2013, mais aussi celui entre l'enquête sur Linda Proulx dans le cadre du projet « octane » et le dépôt des accusations plus de trois ans après les faits allégués.

« Normalement, les délais avant le dépôt des accusations ne sont pas calculés, sauf s'ils causent un préjudice. Je considère que c'est le cas dans le dossier de ma cliente. Lors de son procès, elle a mentionné ne pas se rappeler les trois conversations d'une longueur totale d'environ une minute trente qui avaient eu lieu quatre ans avant le dépôt des accusations. Elle ne savait pas qu'on l'accuserait d'être dans un complot. Nous allons soumettre au tribunal qu'elle n'a pu présenter une défense pleine et entière en raison de ce délai », soutient Me Walsh.

Procès en janvier 2018

Si un procès doit avoir lieu par la suite, il se déroulera sur cinq jours entre le 8 et le 12 janvier 2018.

Le débat sera centré sur les questions de l'appartenance de Linda Proulx au marché de Magog.