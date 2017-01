Arrêtés avec un kilo de cannabis à la frontière

Devon Jr Harris et Brayden Riley ont été accusés de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et d'importation de stupéfiants, lundi, au palais de justice de Sherbrooke.

Environ un kilo de cannabis a été découvert dans le véhicule des deux accusés. La drogue était cachée dans des sacs de plastique à différents endroits dans le coffre arrière du véhicule.

Les deux individus ont mentionné s'être trompés de chemin et voulaient faire demi-tour au poste frontalier lorsqu'ils ont été interpellés.

Harris et Riley ont été arrêtés au poste frontalier de Stanstead, vendredi dernier.

C'est lors de la fouille secondaire que les stupéfiants ont été trouvés.

Les deux individus ont passé la fin de semaine derrière les barreaux en attendant leur comparution.

Ils ont comparu menottes aux poings devant le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec. Me Mélissa Gilbert et Me Patrick Fréchette défendent les accusés.

C'est Me Frank D'Amours qui représente le ministère public fédéral dans cette affaire.

Ce dernier s'est opposé à la remise en liberté des deux accusés.

La Gendarmerie royale du Canada a travaillé à cette affaire à la suite de la découverte des stupéfiants par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Leur enquête sur remise en liberté a été fixée à mercredi prochain.