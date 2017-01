Quatre ans de prison pour un homme de Scotstown

Le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec doit imposer une peine de détention de quatre ans à Éric Côté pour des gestes survenus en juillet 2016.

Côté a reconnu, jeudi au palais de justice de Sherbrooke, les faits relatifs aux accusations de conduite dangereuse, fuite des policiers, possession d'arme prohibée et production de cannabis.

Éric Côté a été interpellé par les policiers de la Sûreté du Québec le 3 juillet 2016 lors des festivités entourant la fête du Canada à Bury.

En état d'ébriété avancé, il a mentionné aux policiers qu'il ne conduirait pas son véhicule.

Lorsque les policiers sont retournés près du véhicule d'Éric Côté, ils ont remarqué qu'il n'était plus dans le stationnement.

Ils ont alors entrepris de se rendre au domicile d'Éric Côté à Scotstown afin de vérifier s'il s'y trouvait.

En se rendant sur place, les policiers ont croisé le véhicule d'Éric Côté avec ce dernier derrière le volant.

Ils ont alors pris en chasse le véhicule de l'individu de 40 ans.

Côté a fait plusieurs manoeuvres dangereuses, franchi des intersections sans s'immobiliser aux arrêts obligatoires et roulé sur des terrains privés avant d'abandonner son véhicule dans un stationnement. Il a pris la fuite à pied.

Les patrouilleurs ont alors fait les vérifications d'usage dans le véhicule.

Ils y ont découvert notamment un chargeur vide, un pistolet de même que des munitions à proximité.

Les policiers de la SQ ont retrouvé Éric Côté le lendemain matin assis à une table en plein air.

Munis d'un mandat de perquisition, ils ont fouillé sa résidence de la rue Albert.

Ils y ont découvert des munitions, 32 plants de cannabis ainsi que du cannabis en vrac.

Éric Côté est détenu depuis son arrestation en juillet dernier.

La détention provisoire devrait être retranchée de la peine qui doit être imposée le 13 février prochain. Le juge a accepté de reporter sa décision pour des raisons humanitaires à la suite de la suggestion commune de l'avocat de la défense Me Patrick Fréchette et de la procureure aux poursuites criminelles Me Cassandra Carola.