William Gamelin écope 62 mois de prison

« C'est une peine sévère, juste et nécessaire, mais elle ne comblera jamais la souffrance qu'a vécue la famille, a affirmé la magistrate, s'adressant à l'accusé. Si c'était vous qui aviez perdu un proche, vous seriez devant moi pour demander une peine à la hauteur de votre souffrance ».

Le 5 juillet en soirée, Gamelin s'est rendu au bar d'effeuilleuses le Madonna à Saint-Germain-de-Grantham pour y prendre quelques consommations. À sa sortie, vers 2 h, des caméras l'ont capté alors qu'un portier tentait de le convaincre de ne pas conduire son véhicule.

En dépit des précieux conseils de l'employé, l'accusé de 24 ans a pris le volant, empruntant l'autoroute 20 en direction est à une vitesse évaluée entre 160 et 180 km/h. Quelques minutes plus tard, à la hauteur de Saint-Cyrille-de-Wendover, il est entré en collision avec la motocyclette de Marco Boisvert, qui venait tout juste de finir son quart de travail chez Girardin. Il l'a poussé sur une trentaine de mètres avant que les deux véhicules ne soient finalement propulsés dans le décor.

À leur arrivée, les services d'urgence ont rapidement découvert le corps de la victime, puis la voiture de l'accusé, ce n'est qu'un peu plus tard, qu'ils ont aperçu la motocyclette et se sont mis à la recherche du conducteur manquant. Ce dernier avait pris la fuite à pied et s'était rendu à une résidence du chemin Herman-Lavigne. Confus, il n'a pas été en mesure d'exprimer ses intentions, convainquant les résidents de communiquer avec les autorités.

Les policiers ont mis la main sur William Gamelin un peu plus tard, alors qu'il sortait de l'herbe longue, couvert de boue. Il a alors demandé à ce qu'on le ramène chez lui, ne comprenant pas ce qui venait de se passer.

Un récidiviste

Gamelin, qui a plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de délit de fuite causant la mort, n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il avait été condamné en semblable matière en 2011. Il a également été reconnu coupable de voies de fait et a une cause pendante en matière de possession de stupéfiants.

« À 18 ans, on vous a fait confiance une première fois et on vous revoit aujourd'hui, cette fois avec des conséquences épouvantables, ça m'interpelle, a statué la juge Ménard. Cette fois, vous aviez la maturité nécessaire pour faire preuve de jugement. M. Gamelin, ce drame vous appartient exclusivement et vous allez avoir besoin d'aide ».