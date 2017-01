Cinq affaires judiciaires à suivre en 2017

Le procès pour négligence criminelle causant la mort de 47 personnes, le 6 juillet 2013, se déroulera à compter de septembre 2017. Un jury doit entendre le procès des accusés Thomas Harding, Jean Demaître, Richard Labrie et de la MMA du 13 septembre au 21 décembre. Thomas Harding se fera entendre dans le cadre d'une requête au début janvier 2017 afin que son procès se déroule de façon séparée à compter de mai.

Nancy Landry subira son procès pour le meurtre au premier degré de son fils Nathan Garneau. Le procès devant jury doit commencer le 7 mars prochain. Les événements dont Nancy Landry est accusée seraient survenus en février 2011. Le procureur aux poursuites criminelles, M e Andy Drouin, devrait prendre les deux premières semaines pour produire sa preuve technique et assigner à la barre des témoins civils. Par la suite, ce sera au tour de M e Mia Manocchio de présenter la défense de sa cliente s'il y a lieu.

Le procès de Michée Roy devant juge seul doit avoir lieu dans la semaine du 13 mars 2017. Michée Roy, qui est détenu depuis plus d'une année et demie, est accusé de l'homicide involontaire de son enfant de 69 jours. M. Roy a été accusé à l'été 2015. L'enfant, qui se trouvait dans un état neurovégétatif depuis les tristes événements survenus le 1 er janvier 2015, a succombé vraisemblablement des conséquences de ces gestes en juin de la même année. L'accusé possède de nombreux antécédents judiciaires, ayant été condamné à 59 reprises depuis 1998.

La requête en confiscation du bunker du chapitre de Sherbrooke des Hells Angels sera entendue à compter du 23 janvier prochain au palais de justice de Montréal. Le directeur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé en novembre 2015 une requête en confiscation du bunker ainsi que des terrains et immeubles enclavés et attenants au 1575 de la rue Wellington Sud qui appartiennent à des compagnies dont les propriétaires sont ou ont été des membres des Hells Angels.