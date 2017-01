«C'est une collègue qui m'a avertie que Le Riverain brûlait»

« Mais on était parmi les rares à être assurés, précise sa belle-mère. Et puis j'ai un ami qui a offert de nous héberger. Ce n'est pas nous qui sommes les pires. »

« Je l'ai entendue crier à l'extérieur. Elle était allongée dans la neige. Je l'ai aidée, je l'ai fait entrer dans mon logement et je l'ai installée sur le divan. Puis on a essayé d'appeler le propriétaire parce qu'on ne savait pas ce qui se passait », relate-t-il.

Le feu s'est déclaré à l'arrière du bâtiment et a rapidement généré une intense fumée noire.

Selon le directeur du service incendie de Richmond, Alain Durocher, la cause pourrait être un article de fumeur.

Un peu avant midi, une section plus récente de l'édifice de plus de 80 ans s'est effondrée. Déjà on savait que le reste y passerait. On parle de pertes évaluées sommairement à 350000 $.

« C'est bien dommage pour les personnes qui vivaient là », lâche le directeur des pompiers en laissant entendre que c'était un combat perdu d'avance compte tenu de l'âge et de l'état du bâtiment.

La Ville de Richmond et la Croix-Rouge ont ouvert un centre d'accueil pour les sinistrés, tôt mercredi matin, à distance de marche du Riverain.

Six ou sept personnes avaient fait appel à leurs services en début d'après-midi et l'organisme s'attendait à recevoir d'autres demandes au cours des prochaines heures.

« Lorsque les personnes viennent ici on évalue leurs besoins. On peut fournir de l'aide pour les vêtements, la nourriture et l'hébergement pour les 72 heures suivant le sinistre », dit Carolyne Ménard, bénévole pour la Croix-Rouge dans le Val-Saint-François.

Les autorités procéderont au cours des prochains jours à l'inventaire des besoins et des ressources disponibles à Richmond, en termes de logements et de logements supervisés, pour relocaliser les sinistrés.

« Il faut d'abord voir s'ils vont avoir besoin de nous, explique le maire Marc-André Martel. Si on reste avec cinq ou six personnes à relocaliser, ce ne sera pas la même chose. »

Le propriétaire du Riverain, Roger Courtemanche, est hébergé chez des proches à l'extérieur de la région. Selon le maire, il n'est pas question de reconstruire. « Le complexe tirait à sa fin de toute façon, croit-il. M. Courtemanche n'a plus la santé pour faire ça. »