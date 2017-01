Un Estrien meurt noyé en Thaïlande

Patrick et Clinton Munkittrick fêtaient l'arrivée de la nouvelle année avec plus de 20 000 autres personnes sur la plage Haad Rin, sur l'île de Koh Phangan, en Thaïlande. Une centaine de policiers étaient sur place pour assurer la sécurité des participants à l'événement.

Selon le Bangkok Post, plusieurs touristes, dont Clinton Munkittrick, ont ignoré l'interdiction de baignade en vigueur pendant les célébrations et ont plongé dans la mer malgré la présence de fortes vagues.

Le corps inerte de l'Estrien de 26 ans, qui a étudié à l'Université Bishop's, a été repêché par la police tôt dimanche matin. Une autre touriste, dont l'origine n'a pas été déterminée, a également subi des blessures en raison des vagues.

Sur la page Facebook qui a été créée en l'honneur de Clinton Munkittrick, « For Clinton », les messages de condoléances affluaient lundi.

« La seule chose plus grande que son sourire était son coeur. Tellement plein de vie, tellement passionné. Il m'a accueilli dans cette merveilleuse famille et j'étais fier de l'avoir comme frère. Nos coeurs sont brisés », écrivait en anglais Eddie Polhill.

« Clint était un gars génial - toujours le plus drôle dans la pièce, il pouvait faire sourire tout le monde. Mes sympathies les plus profondes », témoignait quant à elle Brooke Latulippe.

La famille Munkittrick, qui a décliné la demande d'entrevue de La Tribune, a par ailleurs indiqué sur Facebook que le frère de Clinton, Patrick, serait de retour de la Thaïlande mardi matin. Elle attendait toujours de savoir quand le corps de Clinton pourrait être rapatrié au Canada, mais elle indiquait que ce ne serait pas avant une semaine.

Accident en Finlande

Le 24 décembre, vers 16 h 45, Marie-Hélène Fortier, une jeune femme originaire de Saint-Fortunat, près de Victoriaville, a été victime d'un grave accident de voiture en Finlande. Partie parcourir l'Europe et l'Asie depuis juin, elle était accompagnée d'un voyageur rencontré au cours de son périple lorsque la collision frontale a eu lieu.

Selon ce que rapporte La Presse, la femme de 26 ans aurait subi des fractures au crâne, au cou, au dos, aux côtes, et au bassin, aurait eu les poumons perforés et la rate endommagée. Elle est toujours aux soins intensifs et recevra une intervention chirurgicale au bassin mardi. Son ami, quant à lui, aurait été blessé moins gravement.