Collision entre un train et une voiture à Magog

(Sherbrooke) Un train et une automobile sont entrés en collision vendredi midi à l'intersection du chemin Bournival et de la voie ferrée, à Magog.

Le train de la compagnie Central Maine & Quebec Railway (CMQ) circulait en direction est au moment du choc, vers 12 h 9, alors que le véhicule sortait du secteur résidentiel Venise en direction nord.

L'homme de 76 ans au volant de l'automobile a eu plus de peur que de mal, puisque le train a enfoncé la porte arrière de sa berline Toyota Corolla, du côté du conducteur. Ce dernier s'en est sorti sans blessure apparente, mais a été transporté au centre hospitalier de Magog par mesure préventive.

Selon la Régie de police de Memphrémagog, la cause la plus probable de l'accident serait une erreur d'inattention de la part du conducteur, qui n'aurait pas vu les signaux lumineux et sonores annonçant l'arrivée du train. Il n'y a pas de barrière à ce passage à niveau.

L'accident fera l'objet d'une enquête de Transports Canada.