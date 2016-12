Du speed découvert dans ses sous-vêtements

(SHERBROOKE) Un jeune individu de Magog a reconnu la possession dans le but d'en faire le trafic de 200 comprimés de speed.

Au palais de justice de Sherbrooke, mardi, Tommy Goulet-Turbide a reconnu la trame factuelle de cette infraction criminelle commise le 6 février 2016.

Goulet-Turbide a été surpris alors qu'il négociait des stupéfiants avec un autre individu dans le stationnement d'un dépanneur de Magog.

Un patrouilleur de la Régie de police Memphrémagog, intrigué par la présence de deux véhicules les moteurs en marche dans le fond d'un stationnement, s'était approché pour faire les vérifications.

L'odeur de cannabis a attiré les soupçons. La fouille avait permis de trouver des stupéfiants ainsi que le matériel servant au trafic de stupéfiants ainsi que 417 $ en argent.

Goulet-Turbide avait laissé tomber un sac contenant des stupéfiants.

La fouille à nu au quartier général de la police de Magog avait permis de trouver sur lui 200 comprimés de speed dans ses sous-vêtements.

À la suite de l'audition d'une requête en arrêt des procédures pour fouille abusive et sans motif valable, le juge Conrad Chapdelaine a rejeté les arguments de la défense.

« L'ensemble des circonstances et la forte odeur de cannabis m'amènent à conclure que le policier avait les motifs raisonnables pour effectuer cette fouille », a déterminé le juge Chapdelaine.

La suite des événements justifiait aussi amplement la fouille de Goulet-Turbide au poste de police.

Le jeune homme de 19 ans a aussi reconnu d'autres accusations à la suite du rejet de sa requête par le juge Chapdelaine.

La confection d'un rapport présentenciel a été ordonnée par le tribunal.

L'avocate de la défense Me Audrey Parizeau et le procureur aux poursuites criminelles Me François Parent présenteront leurs arguments au tribunal le 24 mars prochain lors des observations sur la peine dans ce dossier.