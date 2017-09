Alex D'Orio devient un Penguin

«Tout le monde a un chemin différent. L'important, c'est de finalement arriver à destination et atteindre son but. Je suis super content d'avoir signé ce contrat et j'espère percer l'alignement dans deux ou trois ans» a lancé D'Orio, encore sur un nuage quelques heures après la signature.

L'ancien Cantonnier avait vécu une grande déception lors de l'encan 2017. Mais au septième tour, son agent Gilles Lupien a reçu un appel de Penguins afin d'inviter le gardien à leur camp des recrues, question de lui donner la chance de se faire valoir.

«Le fait d'avoir évolué pour une équipe championne ou de n'avoir disputé que 28 parties à mon année recrue ne m'a pas aidé à me faire connaître auprès des recruteurs. Je me suis présenté au camp en me disant que je donnerai tout ce que j'ai pour ne pas revenir à Saint-John sans contrat et avec la possibilité de retourner à la prochaine séance de repêchage. Je voulais rester le plus longtemps possible au camp des recrues et je suis très heureux de pouvoir poursuivre au camp principal», souligne le cerbère.