Les Tigres dévorent les Olympiques

Limité à un seul filet depuis le début de la saison, Jimmy Huntington a marqué deux fois. Antoine Lessard et l'ancien Phoenix Chase Harwell ont également obtenu deux points dans ce match à sens unique.

« Huntington travaille très fort pendant les entraînements et au cours des matchs. Aujourd'hui, ça a enfin payé. L'arrivée de Harwell amène de la vitesse à ce trio d'énergie. Je crois que c'est très positif pour nous », commente l'entraîneur-chef des Félins, Louis Robitaille.

Ivan Kosorenkov a également inscrit deux buts dans la victoire. Il en compte maintenant 26 depuis le début de la campagne, un sommet chez les recrues de la LHJMQ. Le Russe met ainsi fin à une séquence plus difficile. Il faut dire qu'il n'est pas accoutumé à jouer autant de rencontres au cours d'une même saison.

Les Tigres ont dominé 40-19 au chapitre des tirs au but. À un certain moment en deuxième période, ils avaient le dessus 26-6. Peu sollicité, James Povall a tout de même fait les arrêts clés et remporté son premier gain depuis qu'il a été confirmé au poste de numéro un.

« On a été sur la rondelle dès le début du match. Les joueurs ont joué avec vitesse et intensité tout au long de la rencontre. Nous avons joué avec constance pendant 60 minutes. Ça a été un très bon match », ajoute l'instructeur.

Harwell déjà chez lui

Chase Harwell est littéralement tombé sous le charme de sa nouvelle équipe. S'il a apprécié les années passées à Sherbrooke, l'attaquant de 19 ans se réjouit à l'idée de prendre un nouveau départ.

« J'ai rencontré pas mal tous les gars à mon arrivée ici et je me suis tout de suite senti chez moi. C'est un nouveau départ pour moi. J'étais à la fois triste et excité de quitter le Phoenix. C'est une belle organisation, mais j'avais besoin de changement. C'est plaisant de me retrouver avec une équipe qui aspire aux grands honneurs », affirme-t-il.