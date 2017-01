Le Phoenix échange le vétéran Harwell à Victoriaville

L'équipe sherbrookoise a obtenu en retour les services de l'attaquant format géant Simon Lefebvre ainsi qu'un choix de sixième ronde lors de l'encan 2017 de la LHJMQ.

Harwell en était à une quatrième saison avec le Phoenix, lui qui a disputé 187 matchs avec l'équipe, récoltant 25 buts et 28 passes pour 53 points. Le jeune n'a jamais pu disputer une saison complète depuis son arrivée dans le circuit Courteau, étant plus souvent qu'autrement blessé.

Lefebvre a quant à lui été un choix de deuxième tour des Tigres en 2015.

Attaquant au format imposant, à 6'03 et 207 livres, Lefebvre a joué 28 matchs à sa saison inaugurale et il n'a pris part qu'à 19 rencontres cette saison avec Victoriaville.

Il est toujours à la recherche d'un premier but au hockey junior (0-5).

« C'est un beau risque à prendre pour nous. Des attaquants de ce gabarit, il n'y en a pas des tonnes, et grossir notre formation est un désir concret. Il a aussi de bonnes habiletés, il n'a pas été repêché aussi haut pour rien », a dit le DG du Phoenix Jocelyn Thibault.

« On souhaite la meilleure chance à Chase, on se quitte en très bons termes, on l'a remercié pour ses précieux services depuis son arrivée avec nous. Il va bien cadrer dans le style de jeu des Tigres et il désirait s'aligner avec une équipe mieux positionnée au classement. »