 Olivier Dion à la barre de Danser pour gagner sur V 

(SHERBROOKE) Olivier Dion n'aura pas été en vacances très longtemps : à peine revenu de France, où il a joué dans Les trois mousquetaires et fait la tournée du spectacle Danse avec les stars, il sera à la barre, dès janvier prochain, de Danser pour gagner, l'adaptation du succès américain America's Best Dance Crew, laquelle sera produite par Julie Snyder et diffusée à V.