 Suzanne Nadeau-Whissell racontée dans un livre 

L'accès facilité à cette aide médicale à mourir deviendra l'un des nombreux combats qu'elle mènera avant de s'en prévaloir en décembre 2016.

Mais l'histoire de Suzanne Nadeau-Whissell déborde largement la maladie qui l'a arrachée à la vie et les combats de ses deux dernières années, menés entourée des siens. L'infirmière, la femme, la mère, l'amie avait beaucoup à dire, tellement à raconter que ses proches ont décidé de publier Le vent se lève , un livre inspiré du titre du blogue qu'elle a tenu pendant deux ans et où elle s'exprimait sur tout et sur rien.

C'est son amie Francine Brouillette, ancienne collègue de Jean Whissell, le conjoint de Suzanne Nadeau-Whissell, qui a pris en main ses écrits en main pour en faire une sélection avec la famille. On plongera ainsi au fil des chapitres dans les réflexions de Mme Nadeau-Whissell sur la maladie, la vie, la mort, mais on en apprend aussi davantage sur la vie de cette femme originaire de Rouyn-Noranda et installée à Sherbrooke avec son mari et ses trois enfants.

« Nous avions envie de partager ses écrits avec les gens, note Jean Whissell. Suzanne avait beaucoup de talents différents, elle a développé l'écriture pendant sa maladie. L'idée, c'est de laisser une trace d'elle d'une autre façon. De toutes manières, elle est encore là. »

Le vent se lève est disponible en écrivant à jeanwhissell@hotmail.com