Des étoiles plein le Musée

(Sherbrooke) Belle nouveauté culturelle pour les petits et leur famille : le collectif Muses et Chimères productions lance Les Avaleurs d'étoiles, un rendez-vous mensuel qui se déroule Musée des beaux-arts de Sherbrooke.

Un samedi par mois, dès cette semaine, un spectacle est proposé dans l'enceinte du MBAS. Il est suivi d'un atelier de création ou d'exploration, c'est selon. Les familles présentes peuvent ensuite profiter de leur passage pour découvrir les expositions en cours. La formule tout-en-un a été pensée pour offrir aux enfants, et à leurs proches, une activité culturelle aussi intéressante qu'abordable.

« On tricote ce projet-là depuis l'an dernier. Le contexte et l'endroit se prêtent bien à la formule de spectacle-laboratoire qu'on privilégie. D'un mois à l'autre, la prestation emmènera le public dans un univers différent. Mais qu'on propose du conte, de la poésie, du théâtre de marionnettes ou de la chanson, l'approche artisanale et vivante reste la même. Et on a le souci d'offrir une rencontre à prix raisonnable. Toujours. Pour permettre aux gens de vivre une belle activité parents-enfants. »

Avec un coût plancher de 25 $ par famille, peu importe le nombre d'enfants que compte celle-ci, il n'y a pas de doute : la conteuse ne nous conte pas d'histoire.

Les activités sont au programme de septembre à mai. Les cinq artistes qui forment Muses et Chimères (Claire Jean, Christine Pageault, Jessica Paradis, Kimilie Dorais et Christine Bolduc) depuis un an et demi seront bien sûr de plusieurs rendez-vous. Mais elles ont aussi à coeur de faire rayonner d'autres talents d'ici. Sylvie Proulx, Ariane Deslions et Marise Robillard sont quelques-unes des créatrices qui viendront animer une matinée.

« La brochette est toute féminine cette année, mais c'est un hasard », précise Christine Bolduc.

Le collectif, qui offrait l'an dernier des matinées de contes à Waterville, reprendra là-bas la même programmation qu'à Sherbrooke tout au long de l'année.

Un premier rendez-vous

Le premier rendez-vous de la saison est prévu ce samedi (16 septembre). Claire Jean et Christine Bolduc présentent Les poupées russes, prestation où les comptines et les « contes-randonnées » ont la part belle.

« Il y aura beaucoup d'images, de jeux de mots et de couleurs dans ce qu'on va raconter aux enfants. Le conte-randonnée, c'est une forme d'art oral dans lequel la répétition des rythmes et des images est présente. La chanson L'arbre dans ses feuilles en est un exemple, mais on peut aussi penser à une histoire où le héros se promène et, chemin faisant, fait différentes rencontres successives », explique Christine.

Trois autres activités auront lieu d'ici les Fêtes. Le 21 octobre, un spectacle de théâtre, de musique et de conte bâti autour de la fête de Samhain sera présenté. Le mois suivant, Cache-Lune, un conte raconté en théâtre d'ombres, sera au programme. En décembre, harpe, chant et paysages d'hiver seront au menu avec Du frimas sur ta porte, spectacle cousu d'histoires traditionnelles de glace et de neige.

Les détails de chaque événement seront affichés sur la page Facebook de Muses et chimères. Ainsi que sur le site : musesetchimeres.com.