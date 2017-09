 Sherbrooklyn 2017 : deux finalistes sont choisis 

(SHERBROOKE) Fable et Mary and the Moonshiners sont les deux formations musicales qui ont reçu l'aval du jury jeudi lors de la première demi-finale du concours Sherbrooklyn 2017.

Celle-ci se déroulait hier soir au Théâtre Granada et réunissait aussi les formations Lux & The Cryers et Last Night Puzzle. La deuxième demi-finale, ce soir, verra se démarquer deux autres finalistes parmi Marcus Quirion, Marie Onile, De la laine pis d'la barbe et Marianne Verville et Guajira.

La grande finale aura lieu samedi, toujours au Théâtre Granada.